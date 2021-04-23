Кито, , 03:36 — REGNUM В Эквадоре за прошедшие сутки выявили 2550 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на эквадорской территории достигло 365 393. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 120 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Эквадоре от осложнений COVID-19 умерли 12 915 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля президент Эквадора Ленин Морено ввел режим чрезвычайной ситуации в 16 провинциях страны из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ограничения будут действовать с 23 апреля по 20 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Эквадора объявил о введении в 16 провинциях режима ЧП