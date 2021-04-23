Пекин, , 03:36 — REGNUM Госсовет КНР одобрил планы по расширению открытости сектора услуг в четырех регионах страны по мере того, как Китай разрабатывает новые системы для обеспечения более высокого уровня открытости экономики, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно утвержденному заявлению, опубликованному городами центрального подчинения Тяньцзинем, Шанхаем и Чунцином, а также южной островной провинцией Хайнань, они могут приступить к всеобъемлющим испытаниям открытия секторов услуг в течение следующих трех лет.

Местные органы власти призваны служить основным национальным стратегиям и проводить дифференцированные исследования под предлогом гарантированного контроля рисков с целью создания воспроизводимых практик развития современной промышленной системы, а также открытой экономики более высокого уровня.

Китай стремится открыть свой сектор услуг хорошо регулируемым образом, начать более всесторонние испытания, связанные с его открытием, и сформулировать негативный список для трансграничной торговли услугами, говорится в докладе правительства о работе.