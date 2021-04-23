Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Сумму в $152 млн, которая заморожена на счетах Венесуэлы в банках США, планирует разблокировать лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. Об этом 22 апреля сообщило агентство Bloomberg.

По планам оппозиционера, $100 млн должны быть потрачены на закупку вакцин от COVID-19 для Боливарианской Республики через международный механизм COVAX или с помощью других организаций.

Кроме того, около $23 млн необходимо направить на «защиту демократии» в Венесуэле, а еще $2,3 млн — на другие нужды. В случае разрешения властей США на американских счетах Каракаса останется замороженными $97 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Венесуэлу поступила четвертая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».

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