Москва, , 03:29 — REGNUM Арбитраж Москвы в рамках банкротного дела лопнувшего в 2019 году АО «Тройка-Д банка» арестовал имущество бывших топ-менеджеров на общую сумму почти 6 млрд рублей. Арест продлится до момента рассмотрения заявления госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» о привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности, передаёт ИА REGNUM.

Под арест попали активы на 5 955 875 246,35 рубля. Среди ответчиков — бывший глава совета директоров Александр Пархоменко, бывшие члены совета директоров, бывший президент Константин Бабунов. Всего в заявлении 12 физических и юридических лиц.

«По мнению конкурсного управляющего банка, сумма заявленных ко взысканию требований столь значительна, что любое ухудшение имущественного положения ответчиков способно существенно снизить вероятность фактического поступления денежных средств в конкурсную массу банка», — отмечается в материалах дела.

Решение о наложении ареста может быть обжаловано. Вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности суд рассмотрит 2 июля 2021 года.

Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию у банка 17 апреля 2019 года. На тот момент акционерное общество по размеру активов было на 185-м месте в РФ. Среди причин лишения лицензии назывались систематические занижения необходимых к формированию резервов, а также «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала.

На 2018 год более 99% акций банка принадлежало АО «УК «НИК Развитие» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Евразия инвестментс» (конечный бенефициар — Андрей Яценко).