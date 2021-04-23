Москва, , 03:13 — REGNUM Студенческий городок в Южно-Сахалинске, рассчитанный на проживание 1,5 тыс. человек, построят за счёт средств федерального бюджета. Об этом 22 апреля удалось договориться губернатору области Валерию Лимаренко с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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По предварительным расчетам, студгородок разместится на площади около 29 тыс. кв. м. Стоимость стройки оценивается в 2,8 млрд рублей. Возведут комплекс на проспекте Победы в столице островного региона.

Старые здания общежитий Сахалинского государственного университета будут оценены экспертами и в случае заключения о непригодности — их снесут, землю под зданиями передадут в собственность региона.

Студенты, нуждающиеся в жилье временно размещены в общежитиях региональных техникумов и колледжей, социальных учреждениях, коммерческих гостиницах и хостелах. Тем, кто арендует жильё, выплачивается из регионального бюджета компенсация в сумме 12,7 тыс. рублей в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, студенты Сахалинского государственного университета, после ЧП в общежитии, постепенно вернутся к очной форме обучения, выйдя с дистанта.

Утром 26 марта тела двух учащихся одного из вузов без признаков жизни были найдены в одной из секций общежития учебного заведения, которое расположено по ул. Крюкова в г. Южно-Сахалинске. Отмечается, что, согласно предварительным данным, причиной их смерти могла явиться электротравма.