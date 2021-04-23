Москва, 23 апреля, 2021, 03:08 — ИА Регнум. «Промсвязьбанк», который в 2018 году перешёл от скандально известных братьев Ананьевых под контроль государства, приобрёл крупную долю в компании по разработке компьютерного программного обеспечения. Второй собственник у актива также сменился одновременно с приходом в ООО «Айсиэм» банка, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на выписку из ЕГРЮЛ.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитал

«Промсвязьбанк», учрежденный в мае 1995 года, принадлежит государству, а полномочия акционера выполняет Росимущество. Главой ПАО является Пётр Фрадков — сын бывшего директора Службы внешней разведки РФ, экс-председателя правительства РФ Михаила Фрадкова.

С 29 марта 2021 года банк числится «в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц».

21 апреля 2021 года в ЕГРЮЛ появилась запись, что ПАО стало владельцем 51% в ООО «Айсиэм», учрежденном в январе 2019 года. Уставный капитал фирмы составляет 10 тыс. рублей. Директор и владелец оставшейся доли — Александр Феоктистов, который руководит компанией со дня основания, но в число собственников входит также с 21 апреля 2021 года.

Из открытых источников известно, что собственники у фирмы «Айсиэм» меняются второй раз: в марте 2021 года Александр Юрьевич Борисов продал долю Юлии Феоктистовой, а та в свою очередь в апреле продала её двум нынешним приобретателям.

Примечательно: данные Александра Борисова совпадают с данными сына замглавы правительства РФ Юрия Борисова.