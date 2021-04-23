Бразилиа, , 03:08 — REGNUM Медицинские службы Бразилии зарегистрировали за сутки 45 178 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 22 апреля сообщается на сайте минздрава страны.

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Всего в Бразилии было зафиксировано 14 167 973 случая инфицирования указанным вирусом. Из них 12 673 785 фактов связаны с выздоровлением пациентов.

Также в стране за 24 часа было выявлено 2027 летальных исходов при COVID-19. С начала пандемии от осложнений при этом заболевании в Бразилии скончались не менее 383 502 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля, по информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире за прошедшие сутки подтвердили 874 381 новый факт заражения коронавирусом.

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