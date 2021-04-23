Эр-Рияд, 23 апреля 2021, 03:18 — REGNUM Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) со взрывчаткой йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) были сбиты ПВО аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Об этом со ссылкой на саудовское государственное телевидение 23 апреля сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что заминированные БПЛА, запуск которых был осуществлён с территории Йемена, направлялись в сторону расположенного на юго-западе Саудовской Аравии города Хамис-Мушайт.
Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере четыре беспилотника со взрывчаткой и не менее пяти баллистических ракет, направленных в сторону саудовской провинции Джизан с территории Йемена, сбила коалиция во главе с Саудовской Аравией.
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