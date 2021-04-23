Токио, , 03:02 — REGNUM Власти Японии введут режим чрезвычайной ситуации в четырех префектурах страны, включая столичную Токио, из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил глава министерства восстановления экономики Ясутоси Нисимура в ходе заседания экспертной комиссии.

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Он сообщил, что режим ЧС вводится на период с 25 апреля по 11 мая. Окончательно решение будет принято вечером 23 апреля в ходе заседания штаба по борьбе с COVID-19. Также местные власти намерены попросить владельцев баров приостановить работу и запретить проведение массовых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии из-за пандемии коронавирусной инфекции отменили проведение автосалона Tokyo Motor Show. В 2020 году это мероприятие было также отменено из-за пандемии COVID-19.

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