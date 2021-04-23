Пекин, , 03:01 — REGNUM Прибрежная провинция Шаньдун на востоке Китая отчиталась о мощном росте ВРП за первый квартал 2021 года, после того как ее экономика оправилась от последствий эпидемии COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

ВВП региона вырос на 18% в годовом исчислении и составил почти 1,81 трлн юаней (около $278 млрд) в период с января по марте, сообщил на пресс-брифинге 21 апреля заместитель генерального секретаря правительства провинции Шаньдун Юй Чэнхэ.

Этот показатель вырос на 11,1% по сравнению с первым кварталом 2019 года, предшествовавшим эпидемии COVID-19, при среднем росте в годовом исчислении на 5,4% за последние два года.

Внешняя торговля Шаньдуна за три месяца составила 617,7 млрд юаней, увеличившись на 38,9% в годовом исчислении, сказал Юй. Экспорт вырос на 45,4% в годовом исчислении до 343,7 млрд юаней, в то время как импорт подскочил на 31,6% до 274 млрд юаней.

При росте товарооборота в годовом исчислении на 40,8% доля частных предприятий составила 68% от общего объема торговли, что на 0,9 процентных пункта выше, чем год назад.

Торговля Шаньдуна со странами «Пояса и пути» выросла на 34,3% в годовом исчислении до 194,4 млрд юаней, что составило 31,5% от общего объема торговли провинции в первом квартале.