Иерусалим, , 02:54 — REGNUM Столкновения между арабской и еврейской молодежью произошли у Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима, 22 апреля сообщило агентство Associated Press.

Они вспыхнули из-за демонстрации мусульман, начавшейся после вечерней молитвы месяца Рамадан. Полиция попытались предотвратить столкновения, но в стражей порядка начали бросать камни.

По информации Красного полумесяца Палестины в ходе беспорядков пострадали 32 палестинца, 12 из которых были направлены в медучреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля израильская полиция арестовала пять участников беспорядков у ворот Наблуса в Старом городе Иерусалима.

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