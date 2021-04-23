Пекин, , 02:49 — REGNUM Налоговые поступления Китая выросли на 24,2% в годовом исчислении в первом квартале 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно данным, опубликованным Министерством финансов КНР, налоговые доходы страны в первом квартале превысили 5,71 трлн юаней (около $878,07 млрд). Эта цифра представляет собой увеличение на 6,4% по сравнению с уровнем 2019 года, что, по данным министерства, означает средний рост в первом квартале 2020 и 2021 годов на уровне 3,2%.

Налоговые поступления за указанный период составили 4,87 трлн юаней, увеличившись на 24,8% в годовом исчислении. Доходы от налога на добавленную стоимость, крупнейшего источника налоговых поступлений в стране, подскочили на 23,9% в годовом исчислении, в то время как доходы от гербового налога выросли на 69,3%.

Разбивка показала, что центральное правительство и местные органы власти в первом квартале собрали 2,69 трлн юаней и 3,02 трлн юаней бюджетных доходов соответственно. Оба показателя выросли более чем на 20% в годовом исчислении.

Бюджетные расходы Китая выросли на 6,2% в годовом исчислении до 5,87 трлн юаней за этот период. По данным министерства, существенно выросли бюджетные расходы в таких областях, как наука и техника, образование и выплата процентов по долгам.