Триполи, , 02:57 — REGNUM У побережья Ливии в Средиземном море 21 апреля при опрокидывании лодки с нелегальными мигрантами погибли примерно 130 человек. Об этом вечером 22 апреля сообщает неправительственная организация SOS Mediterranee.

«Сегодня, после многочасовых поисков, сбылись наши худшие опасения. Экипажу Ocean Viking пришлось стать свидетелем разрушительных последствий кораблекрушения резиновой лодки к северо-востоку от Триполи… С тех пор как мы прибыли сегодня на место происшествия, мы не обнаружили ни одного выжившего, хотя могли видеть не менее десяти тел в районе места крушения», — говорится в заявлении на сайте SOS Mediterranee.

По информации организации, за последние 48 часов она была предупреждена о трёх судах, которые терпели бедствие у берегов Ливии и находились на расстоянии не менее десяти часов хода принадлежащего SOS Mediterranee спасательного судна Ocean Viking. Его экипаж «искал две такие лодки, одну за другой, в гонке на время и в очень бурном море с волнами до шести метров». После того как самолёт Агентства ЕС по контролю границ Frontex обнаружил в море фрагменты резиновой лодки, Ocean Viking прибыл на место предполагаемого кораблекрушения.

Как сообщало ИА REGNUM, по подсчётам Международной организации по миграции (МОМ), в 2020 году более 2200 мигрантов погибли в море, пытаясь добраться до Европы.

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