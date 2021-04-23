Пекин, , 02:45 — REGNUM Китай начал запускать высокопроизводительную основу своей будущей инфраструктуры интернета технологий (FITI), сообщает агентство Синьхуа.

Эта инфраструктура обеспечит передовую и открытую тестовую среду для исследований и проектирования будущей интернет-системы.

FITI был построен 40 китайскими университетами на основе технологии интернет-протокола версии 6 (IPv6), сказал профессор кафедры компьютерных наук и технологий Университета Цинхуа У Цзяньпин. Основные узлы высокопроизводительной магистрали распределены между 40 университетами в 35 городах страны.

FITI стремится предоставить пользователям услуги тестирования на физическом уровне, уровне каналов передачи данных, сетевого уровня, уровня передачи данных и прикладного уровня. Максимальная пропускная способность между основными узлами магистральной сети FITI составляет 200 Гбит /с. При этом, FITI легко подключается к глобальным сетям протоколов IPv4 и IPv6.

По состоянию на апрель этого года Китай имеет самое большое в мире количество IPv6-адресов. IPv6 — это протокол связи, который обеспечивает систему идентификации и определения местоположения компьютеров в сетях и направляет трафик через Интернет.