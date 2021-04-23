Гуйян, Китай, , 02:41 — REGNUM Провинция Гуйчжоу на юго-западе Китая продемонстрировала уверенный рост объемов внешней торговли в первом квартале 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным таможни столицы региона города Гуйяна, общая стоимость импорта и экспорта Гуйчжоу выросла на 85,7% в годовом исчислении и достигла 13,91 млрд юаней (около $2,14 млрд). Темпы роста оказались на 56,5 процентных пункта выше, чем в среднем по стране.

Объем экспорта достиг 10,41 млрд юаней, что на 77,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как объем импорта вырос на 115% до 3,5 млрд юаней.

Торговля провинции с основными торговыми партнерами, включая АСЕАН, Австралию и Европейский союз, за год выросла в объемах более чем на 30%.