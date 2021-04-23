Чжэнчжоу, Китай, , 02:38 — REGNUM Провинция Хэнань в центральной части Китая в первом квартале 2021 года обеспечила устойчивый рост внешней торговли, сообщает агентство Синьхуа.

Общий объем импорта и экспорта провинции за этот период достиг 192,08 млрд юаней (около $29,5 млрд), что на 79,3% больше в годовом исчислении, и на 50,1 процентного пункта выше национальных темпов роста, свидетельствуют данные таможни города Чжэнчжоу, столицы региона.

Из общего объема экспорт вырос до 120,39 млрд юаней, что на 86,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт подскочил на 68,6% в годовом исчислении до 71,69 млрд юаней.

Товарооборот провинции с основными торговыми партнерами, включая Соединенные Штаты, Евросоюз, страны АСЕАН и Южную Корею, достиг 40,97 млрд юаней, 22,89 млрд юаней, 22,35 млрд юаней и 17,63 млрд юаней соответственно, увеличившись на 198,3%, 70,4%, 31,7% и 162,5% в годовом исчислении за этот период соответственно.