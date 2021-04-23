Шанхай, Китай, , 02:34 — REGNUM Шанхайский новый район Пудун стремится к тому, чтобы его ВВП на душу населения превысил $40 тыс. к 2025 году, сообщает агентство Синьхуа.

Эта амбициозная цель была включена в недавно опубликованный 14-й пятилетний план Пудуна (2021−2025 годы). В 2020 году этот район отметил тридцатилетие своего развития и открытия, что также олицетворяет непрерывные усилия Китая по углублению реформ и открытию своих дверей для всего мира, отмечают власти Пудуна.

С тех пор как в 1990 году Пудун стал новым районом, он претерпел замечательную трансформацию, став популярным местом для инвесторов, новаторов и политических пионеров. ВРП его вырос более чем в 210 раз — с 6 млрд юаней (около $906 млн) в 1990 году до 1,27 трлн юаней в 2019 году.