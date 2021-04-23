23 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили арест гражданина, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины на территории Крыма.

Тимур Кондратьев, , 11:10 — REGNUM Решение Ленинского районного суда Севастополя арестовать на два месяца молодого человека, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 23 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Даже сейчас есть предатели и вредители, а что говорить про послевоенное время? Ещё Сталина ругают!» — пишет Лидия Б.

Многие пользователи оказались в шоке от поступка молодого человека. Люди не понимают, зачем шпионить против России в пользу Украины.

«Это каким же нужно быть чмoшникoм, чтобы работать на Украину?!» — задаётся вопросом Максим М.

Некоторые комментаторы усомнились в том, что гражданин действительно имеет отношение к шпионажу. Люди предполагают, что времена изменились, и всё, что нужно выведать у конкурента, можно сделать с помощью спутника.

«Пацан молодой совсем, что он там мог такого секретного передать, чего спутники, которые всё видят, выведать не смогут?» — сомневается Василий К.

Часть людей уверена, что попытка заработать денег, продавая своё государство, является глупой идеей, стоящей потери свободы.

Арест Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

«За всё содеянное нужно отвечать. Сейчас такие возможности есть. Чего ещё не хватает? Всю жизнь себе искалечил. И ради чего? Ради денег? Они сегодня есть, а завтра уже нет. По-моему, жизнь важнее денег», — написала Татьяна П.

Ряд пользователей оказался убеждён, что в России живёт достаточно большое количество людей, готовых воткнуть нож в спину своей стране. С русофобами следует бороться нещадно, считают люди.

«Нужно понимать, что в России существуют такие люди с украинскими корнями, которые ненавидят Россию и русских. И они готовы за определённую мзду предавать страну, в которой живут. Просто у них такая природа. Их внутренний мир — это русофобия», — предполагает Владимир Г.

Штаб-квартира СБУ в Киеве Kiyanka

Нашлись и те, кто считает, что множество информаторов сидят в чиновничьих креслах. Люди уверены, что чистки пора провести и в стане людей, облечённых властью.

«Предатели и информаторы были всегда! Коррупционер это есть предатель и информатор. Поэтому давно пора коррупционеров причислить к изменникам Родины и давать им пожизненные сроки, а то и вообще применять к ним смертную казнь!» — считает Коля Н.

Напомним, 22 апреля в пресс-службе крымского управления ФСБ сообщили журналистам, что Ленинский районный суд Севастополя арестовал на два месяца подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.