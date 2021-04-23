Пекин, , 02:30 — REGNUM Китай ускорит внедрение системы регулярного перевода прямых бюджетных средств в интересах бизнеса и общественности, говорится в заявлении по итогам исполнительного заседания Госсовета КНР, передает агентство Синьхуа.

На совещании под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна 21 апреля также был принят проект постановления о землеустройстве страны. Система прямого распределения бюджетных средств, которая стала обычной практикой в этом году, является крупным нововведением макроконтроля, говорится в сообщении совещания.

В прошлом году на стабилизацию экономики местным органам власти было направлено в общей сложности 1,7 трлн юаней (около $261,35 млрд) бюджетных средств. В 2021 году по этому же механизму будет перечислено около 2,8 трлн юаней.

В этом году центральное правительство уже перечислило местным органам власти 2,6 трлн юаней этих средств, из которых более 2,2 трлн юаней поступило пользователям фонда.

Непосредственно выделяемые бюджетные средства будут в основном поддерживать занятость, благосостояние людей и рынок, заявили участники совещания, призвав объединить больше средств на обязательное образование, базовую медицинскую помощь, базовое жилье, а также орошение сельскохозяйственных угодий и охрану водных ресурсов.