Москва, , 02:23 — REGNUM Экзамены в рамках ЕГЭ в России в 2021 году пройдут с 31 мая по 17 июля. Соответствующий приказ Минпросвещения РФ и Рособрнадзора опубликован 22 апреля на интернет-портале правовой информации.

Первыми предметами, по которым проведут экзамены, станут литература, химия и география. Их будут сдавать 31 мая. ЕГЭ по русскому языку назначен на 3 и 4 июня, а по математике — на 7 июня.

11 июня выпускники должны сдавать экзамены по истории и физике. 15 июня планируется провести ЕГЭ по обществознанию, а 18 июня — по биологии и иностранным языкам (письменная часть). Устная часть состоится 21 и 22 июня.

В 2021 году школьники впервые будут сдавать Единый государственный экзамен по информатике. Его проведение запланировано на 24 и 25 июня. В оставшееся время для сдачи ЕГЭ выделены дополнительный период (12 — 14 июля), а также резервные дни (28 и 29 июня, 2 и 17 июля).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в Рособрнадзоре заявили, что в сроки проведения ЕГЭ в Москве сдвигать не планируется. 21 апреля министр просвещения РФ Сергей Кравцов заверил, что в России не планируют досрочно завершать учебный год из-за пандемии и ЕГЭ пройдет в установленные сроки.

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