Нью-Йорк, США, , 02:26 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США, начавшие день ростом, завершили торги 22 апреля снижением на фоне информации о планах президента США Джо Байдена резко поднять налоги на обеспеченных граждан.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 321,41 пункта (0,94%), до уровня 33 815,90 пункта. S&P 500 потерял 38,44 пункта (0,92%), снизившись до уровня 4134,98 пункта. Nasdaq к завершению дня подешевел на 131,81 пункта (0,94%), понизившись до уровня 13 818,41 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,37, до уровня $61,43 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США прервали трёхдневное снижение и завершили торги 21 апреля ростом на фоне надежд инвесторов на восстановление экономики. Больше других прибавил Nasdaq — 1,19%.

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