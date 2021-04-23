Петропавловск-Камчатский, , 02:09 — REGNUM Три землетрясения произошли у берегов Камчатки в течение нескольких часов 23 апреля, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Магнитуда трех сейсмособытий составила 3,9, 4,0 и 4,5. Эпицентры подземных толчков располагались в районе поселка Усть-Камчатск и села Мильково. По предварительным данным, пострадавших или повреждений инфраструктуры не было. При этом жители полуострова подземных толчков не ощутили.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля землетрясение 3,7 произошло в Новосибирской области. Его эпицентр находился в Искитимском районе. Пострадавших не было.