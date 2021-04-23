Красноярск, , 02:27 — REGNUM В пятницу, 23 апреля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +6…+8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было — 6 °C.

Ночью с 23 на 24 апреля ожидается до 0…+2 °C, облачно, без осадков.

Скорость северо-восточного ветра 5−10 м/с. Давление — 755 мм рт. ст.

В субботу, 24 апреля, в Красноярске до +6…+8 °C днём и 0…+2 °C ночью. Облачно, небольшие осадки.

В воскресенье, 25 апреля, в Красноярске ожидается до +5…+8 °C днём. Ночью — до +1…+3 °C. Облачно, днём небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 23 апреля на юге Таймырского МР ожидается сильный южный ветер на порывах до 15−20 м/с, местами до 27 м/с, метель. В центральных и южных районах Красноярского края на дорогах местами гололедица.