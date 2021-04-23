Берлин, , 01:47 — REGNUM Не менее 30 сотрудников полиции пострадали 21 апреля во время акций протестов в Берлине, направленных против введения ограничительных мер по коронавирусу. Об этом 22 апреля сообщается на сайте полицейского управления немецкой столицы.

Полиция

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Также на демонстрациях задержали по меньшей мере 231 протестующего. Ранее сообщалось о 150 задержанных.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля бундестаг одобрил введение поправок в закон об эпидемиологической защите населения Германии. Они позволяют федеральному правительству ужесточить карантинные меры по борьбе с коронавирусом в стране.

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