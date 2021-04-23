Иерусалим, , 02:26 — REGNUM Паспорта вакцинации и сертификаты о прививках от коронавируса Израиля и Бахрейна теперь будут признаваться на территории обеих стран. Об этом министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази 22 апреля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

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«Я хочу поблагодарить моего друга, министра иностранных дел Бахрейна, доктора Абдель Латифа бен Рашеда аз-Заяни за его инициативу, которая привела к историческому соглашению между Израилем и Бахрейном о взаимном признании «зелёного паспорта» и сертификатов вакцинации от коронавируса», — написал Ашкенази.

По его словам, такая договорённость «увеличит туристический поток и нашу экономику», а также поможет общей борьбе с коронавирусом.

Напомним, что в октябре 2020 года власти Бахрейна и Израиля официально установили дипломатические отношения. В декабре в обеих странах началась прививочная компания от COVID-19 препаратом, разработанным американской фармкомпанией Pfizer и её немецким партнёром Biontech. К настоящему времени обе дозы вакцины в еврейском государстве получили 4,99 млн граждан (около 55% населения).

Как сообщало ИА REGNUM, компания Pfizer приостановила поставки вакцины от COVID-19 в Израиль до тех пор, пока кабинет министров страны не соберётся для утверждения соглашений с производителем вакцины.

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