Нью-Йорк, США, , 01:35 — REGNUM Судебный иск против нефтегазовых компаний BP, ExxonMobil и Royal Dutch Shell, а также Американского института нефти подали власти американского мегаполиса Нью-Йорк. Об этом 22 апреля сообщается на сайте городской мэрии.

Заявление было подано в верховный суд штата Нью-Йорк. Авторы иска полагают, что указанные организации «намерено и систематически» вводили в заблуждение жителей города относительно того, как их «деятельность влияет изменение климата». Компании якобы «обращались к обману, дискредитируя более безопасные альтернативные технологии в энергетике».

Истцы считают, что ответчики не предупреждали и даже скрывали ущерб, который наносила окружающей среде их продукция, будто бы вызывающая «глобальное потепление», а значит, и приводящая к «негативным последствиям для жизни людей и природы». Власти Нью-Йорка требуют выплатить компенсацию и прекратить нарушать права жителей города.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года власти Нью-Йорка подали в суд иск против пяти крупнейших нефтегазовых корпораций — BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil и Royal Dutch Shell, требуя от них возместить ущерб от изменения климата.

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