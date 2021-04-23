Подгорица, , 02:27 — REGNUM Депутат Европейского парламента Владимир Сокол призвал европейские институты внимательно отслеживать ситуацию в Черногории, чтобы не допустить нападки на представителей местных автохтонных хорватов, «даже если это означало бы использование политического давления на Черногорию на европейском уровне». Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

«В последнее время в Черногории наблюдается рост экстремизма и нападок на представителей нашего народа, что часто предполагает посягательства на их физическую неприкосновенность и собственность. Часто угрозы в адрес представителей нашего народа в Черногории исходят преимущественно от сербских националистов. Я боюсь, что речь идет о системных и заранее спланированных нападениях, которые направлены на запугивание хорватских женщин, а также хорватов, которые культивируют и берегут свои традиционные обычаи и богатое культурное наследие в Черногории»,-отметил Сокол во время заседания Парламентского комитета по торговле и интеграции в ЕС и Черногории.

По его словам, это очень напоминает вероломную практику ушедшей эпохи.

«Такое я считаю абсолютно неприемлемым и буду использовать все имеющиеся ресурсы для того, чтобы вопрос защиты представителей хорватского народа в любой стране мира имел большое значение в списке приоритетов международного сообщества», — подчеркнул Сокол.