Подгорица, , 02:26 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович 22 апреля получил письмо благодарности папы Франциска после поздравления, которое онему направил от имени граждан Черногории и от своего имени по случаю восьмой годовщины его избрания верховным главой римско-католической церкви. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

«С большим удовольствием я прочёл душевную открытку, которую вы мне направили лично и от имени граждан Черногории по случаю восьмой годовщины моего избрания на Соборе Святого Петра. Я благодарю Вас за это», — написал папа в письме.

Глава Римско-католической церкви благословил черногорский народ.

«Желая, чтобы государство, во главе которого вы находитесь, могло постоянно развиваться в справедливом мире, в плодотворной гармонии и искренней приверженности общему благу всех ваших граждан, я направляю Божье благословение вам и дорогому черногорскому народу», — подчеркнул папа Франциск.