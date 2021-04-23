Багдад, , 01:17 — REGNUM Несколько ракет взорвались возле лагеря Виктория, где располагаются американские военнослужащие у международного аэропорта иракского Багдада, передает радиостанция Al Mayadeen.

По предварительным данным, в район лагеря попали три ракеты. Других подробностей произошедшего не приводится, также неизвестно, с какой стороны произошел обстрел. Информации о пострадавших или жертвах не поступало. Также ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за обстрел.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля ракетному обстрелу подверглась военная база ВВС Балад в Ираке. На территорию базы упали не менее шести реактивных снарядов. Подробностей произошедшего также не приводилось.

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