Белград, , 02:27 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на пресс-конференции 22 апреля заявил, что решение вопросов региона через формирование новых границ является опасной и совсем не реалистичной темой, добавив, что он доволен тем, что такой подход не будет применён. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

«Кроме того, мы считаем опасным говорить об этом. Я рад, что последняя попытка скоро будет надолго отложена, и в конечном итоге это станет пережитком прошлого», — подчеркнулМаас на пресс-конференции после переговоров с президентом самопровозглашенного Косово Вьосой Османи в Приштине.

Он заявил, что в ходе переговоров «признание Косово Сербией будет одним из элементов решения, в то время как стороны должны быть готовы к компромиссам».