Москва, , 08:44 — REGNUM Московские экспортеры получили возможность подать заявку на городские субсидии в онлайн-формате на портале mos.ru. Об этом 23 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Воспользоваться новой услугой предприниматели смогут в разделе «Организация бизнеса» каталога услуг для бизнеса. Для этого юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предварительно авторизоваться на портале с помощью электронной подписи. Таким образом в электронную заявку автоматически добавятся сведения об организации.

При заполнении заявки представителю компании необходимо выбрать, на какой из шести видов поддержки экспортеров она претендует. После того как заявку отправят, в корпоративный кабинет организации будут поступать сообщения о ее статусе на каждом этапе рассмотрения.

«Для удобства предпринимателей мы стараемся предусмотреть разные способы подачи заявок. Например, онлайн-заявки от экспортеров уже принимаются на платформе Московского инновационного кластера. Теперь такая возможность появилась и на столичном портале mos.ru. Здесь тоже можно дистанционно отправить пакет документов и при необходимости дополнить либо скорректировать его», ― рассказала вице-мэр.

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