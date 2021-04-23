Москва, , 02:26 — REGNUM В рамках северного завоза 2021 года подразделения материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) доставят в отдалённые (арктические) гарнизоны Министерства обороны Российской Федерации более двух с половиной тысяч тонн грузов различного назначения. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Доставка грузов в Арктику, отдалённые районы Сибири и Дальнего Востока будет осуществляться железнодорожным, морским и речным транспортом. Непосредственно в отдалённые гарнизоны грузы отправятся с 1 июня. В настоящее время на складах ЦВО проводится их накопление.

«Северный завоз материальных средств позволяет подразделениям и воинским частям функционировать в течение года практически в автономном режиме до следующей навигации в мае», — отмечается в сообщении военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе «северного завоза» навигации 2020 года в воинские части Восточного военного округа (ВВО), расположенные в районах Крайнего Севера, на Камчатке и островной зоне округа — на островах Курильской гряды, Сахалине, острове Врангеля и мысе Шмидта — было доставлено порядка 40 тысяч тонн имущества и грузов различного назначения.

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