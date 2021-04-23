Париж, , 01:09 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь подтвердил отмену ограничений на поездки с 3 мая. Об этом 21 апреля сообщает Le Parisien.

После 3 мая 2021 года больше не будет необходимости в обосновании поездок вескими причинами и не будет запрета на перемещение дальше 10 километров от дома. Таким образом, эта дата будет означать фактически конец действующего сейчас третьего карантина, введённого в конце марта президентом Франции Эммануэлем Макроном. Но многие другие антикоронавирусные ограничения сохранятся и после этой даты.

Габриэль Атталь «Во-первых, возобновление работы детских садов, начальных школ и яслей с 26 апреля; во-вторых, с 3 мая открытие средних и старших школ, колледжей и лицеев. Также 3 мая снятие ограничения на передвижение, которое было объявлено четыре недели назад».

Пресс-секретарь правительства также рассказал, что «первые шаги к открытию мест, которые были закрыты вместе с магазинами, террасами заведений общественного питания и местами культуры» начнутся в «середине мая». Габриэль Атталь не уточнил, начнется открытие по всей стране или по регионам, как говорил министр здравоохранения Оливье Веран 19 апреля.