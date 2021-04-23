Белград, , 02:27 — REGNUM Патриарх сербский Порфирий на пресс-конференции 22 апреля заявил, что было достигнуто соглашение с премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем о подписании основополагающего договора между Черногорией и Сербской православной церковью (далее — СПЦ), а также о том, что он отправится в Черногорию после пасхальных праздников и подпишет этот документ. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Порфирий отметил, что он глубоко убежден, что подписание основного договора между СПЦ и Черногорией, на основании которого будет регулироваться отношение государства к СПЦ в этой стране, а также отношение церкви к государству, поставит точку в споре по этому вопросу.

Он подчеркнул, что в содержании договора нет ничего секретного, учитывая, что переговоры ведутся многие годы, а также что содержание основного документа будет доступно каждому.

«Слава Богу, мы достигли согласия с премьер-министром Черногории по основному договору, который церковь должна подписать с государством Черногории, и я полностью уверен, что подписание этого документа скоро произойдет», — указал патриарх.