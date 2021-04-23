Москва, , 02:26 — REGNUM На прошедшей неделе 56 летательных аппаратов иностранных государств (52 самолёта-разведчика и четыре БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 23 апреля опубликовала газета «Красная звезда».

На перехват возможных нарушителей дважды вылетали российские истребители из состава дежурных сил ПВО.

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 328 лётных смен на 75 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 1000 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 14 тыс. практических мероприятий на 145 полигонах. Было выполнено более 1,7 тыс. занятий по вождению, из них 49% — ночью. Десантниками было выполнено более восьми тысяч прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 80 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа были отремонтированы и поставлены в войска вертолёты Ми-8, вертолёты Ка-52, автомобили КамАЗ-4350 и двухзвенные гусеничные плавающие транспортёры ДТ-10ПМ.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что НАТО существенно нарастило военную активность вблизи южных границ России.

Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу: НАТО существенно нарастило активность у южных границ России