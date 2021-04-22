Париж, 23 апреля, 2021, 00:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс 20 апреля рассказал о плане увеличения количества мест в тюрьмах страны на 15 тысяч, который в том числе предусматривает создание нового пенитенциарного центра в городе Ванн. Об этом сообщается на сайте правительства.

Цитата из к/ф «Воздушная тюрьма». Реж. Саймон Уэст. 1997. США Заключенные

Посетив 20 апреля пенитенциарный центр Люттербах, департамент Верхний Рейн, Жан Кастекс объявил о местах, выбранных для второго этапа плана создания 15 тысяч мест в тюрьмах. Новое учреждение в городе Мюлуз на 520 мест начнёт работу к концу года и заменит два учреждения Мюлуз и Кольмар.

В тюрьме вместимостью 520 заключённых 40 мест будет для женщин и 20 для несовершеннолетних. Открытие тюрьмы Люттербаха позволит закрыть старые тюрьмы в Кольмаре и Мюлуз.

Премьер-министр подробно раскрыл вторую часть плана по строительству новых тюрем, из которых только небольшая часть была запущена.

Данное выступление Кастекса призвано заверить, что, несмотря на задержку в программе строительства 15 тыс. мест в тюрьме, объявленного президентом Франции Эмманюэлем Макроном еще в 2017 году, обещанные места всё же будут открыты к 2027 году. Отмечается, что для этой десятилетней программы предусмотрен общий бюджет в размере 4,5 млрд евро.