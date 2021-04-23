Анкара, , 02:58 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 22 апреля провел телефонный разговор с министром иностранных дел Объединенных Арабских эмиратов Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Чавушоглу поздравил Нахайяна с наступлением месяца Рамадан.

Напомним, Турция в мае 2020 года обвинила Объединённые Арабские Эмираты в том, что действия этой арабской монархии «привели к хаосу» на Ближнем Востоке из-за её вмешательства в дела Ливии, Йемена и других стран региона. Однако связи между Турцией и ОАЭ особенно обострились после разразившегося в июне 2017 года в Персидском заливе межарабского кризиса, который противопоставил Катар другим монархиям региона.