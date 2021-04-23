Лондон, , 00:32 — REGNUM В Великобритании за прошедшую неделю выявили 55 случаев заражения индийским вариантом коронавируса нового типа, который известен как коронавирус с двойной мутацией, передает телеканал Sky News со ссылкой на органы здравоохранения Англии.

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По их данным, с 14 по 21 апреля в Соединенном Королевстве выявили 55 случаев заражения вариантом B.1.617 коронавируса SARS-CoV-2. Всего в Великобритании выявлено 132 таких случая.

При этом Индия добавила Соединенное Королевство в «красный список» стран, куда не рекомендованы поездки. Также всем, прибывшим из Британии будет необходимо пройти 10-дневный карантин. А Великобритания запретила въезд в страну из Индии всем, кроме собственных граждан и граждан Ирландии.

Отмечается, что разновидность B.1.617 стала самой распространенной среди выявленных в Индии мутаций коронавируса SARS-CoV-2. Ряд исследователей предполагается, что этот вид является более заразным, а также более устойчивым к вакцинам.