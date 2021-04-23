Ижевск, , 00:22 — REGNUM По предварительным подсчетам реструктуризация коммерческих кредитов составит 21,9 млрд рублей или 55% рыночной задолженности Удмуртии. Такая помощь поможет существенно снизить расходы бюджета республики на выплату процентов, сообщил вице-премьер Анатолий Строков на своей странице в социальной сети.

По его словам, в текущем году в рамках программы реструктуризации республика сэкономит 620 млн рублей, в последующие годы — 1,2 млрд рублей.

«Реструктуризация кредитов — важная мера поддержки регионов, о которой рассказал в своём послании президент РФ Владимир Путин», — отметил зампред правительства региона.

«Удмуртии через два месяца необходимо было погасить бюджетный кредит, предоставленный в 2020 году на борьбу с COVID-19 в размере 4,8 млрд рублей. Для этого предполагалось привлечение бюджетного кредита от Управления Федерального Казначейства», — добавил Строков.

В рамках реструктуризации казначейские кредиты можно будет привлекать на 240 дней по ставке 0,01% годовых, не привлекая дорогостоящих банковских кредитов. Также это позволит экономить средства на уплате процентов. Высвободившиеся средства можно направить на развитие экономики и финансирование социальных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 21 апреля предложил провести реструктуризацию кредитов, предоставленных в 2020 году регионам для борьбы с пандемией.

«Предлагаю провести реструктуризацию кредитов, уже бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии», — сказал он в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Он напомнил, что срок погашения истекает 1 июля и предложил продлить его до 2029 года.