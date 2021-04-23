Анкара, , 02:58 — REGNUM Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа после заседания научного совета 22 апреля заявил, что темпы роста заражений коронавирусом начали снижаться. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

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«В нашей стране чаще всего случаются заражения британским штаммом коронавируса. Эта вариация вируса очень быстро распространилась в последние дни. Кроме того, число бессимптомных случаев не измененилось в общем соотношении количества заражений», — отметил Коджа.

По его словам, необходимо снизить нагрузку на нашу систему здравоохранения, удерживая под контролем распространение коронавируса.

Он также подчеркнул, что очень скоро вакцина «Спутник V» также будет широко применяться против коронавируса.

Касательно турецкой вакцины, Коджа подчеркнул, что скоро завершится вторая фаза исследований отечественной инактивной вакцины. В мае начнётся третья фаза исследований, которая станет последней.