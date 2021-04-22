Париж, 23 апреля, 2021, 00:13 — ИА Регнум. Министр национального просвещения Франции Жан-Мишель Бланке 24 апреля будет вакцинирован от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Таким образом он хочет показать пример учителям, которые сомневаются в данной вакцине. Об этом 22 апреля сообщает Le Parisien.

Institut des Amériques Жан-Мишель Бланке

Жан-Мишель Бланке «Да, я сделаю прививку AstraZeneca. <…> Мне больше 55 лет, поэтому я попадаю в возрастную категорию учителей, которые могут получить прививку. Я сделаю это в субботу».

Таким образом Бланке намеревается продемонстрировать французским учителям безопасность вакцины AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастексзаявил о введении с 17 апреля квот вакцинации от COVID-19 для учителей, полицейских и жандармов старше 55 лет.