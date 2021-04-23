Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Американские авиакомпании начинают медленно вставать на ноги после кризиса, с которым они столкнулись из-за пандемии коронавируса. Однако начальству предстоит долгая работа на пути к полной реабилитации бизнеса, сообщает 22 апреля CNN.

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«Мы должны продолжить бороться как никогда до этого. Пассажиры возвращаются, и нет сомнения, что скорость выздоровления набирает обороты», — говорится в сообщении генерального директора American Airlines Дага Паркера.

За первую четверть 2021 года авиакомпания потеряла $2,7 млн ‑ и это не предел, поскольку конец пандемии предсказать пока сложно. В этот же промежуток времени самолеты американского авиаперевозчика приняли 24 млн пассажиров, но, сообщил Паркер сотрудникам, доходы компании все равно в убытке. По сравнению с 2019 годом потери составляют до 53%.

Напомним, согласно данным Администрации транспортной безопасности США, частота авиапутешествий упала на 60% из-за пандемии и показатели не меняются не смотря на улучшение ситуации в последние месяцы.