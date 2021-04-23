23 апреля 2021 | Время чтения 11 мин

Елена Зорина, , 07:03 — REGNUM Заявление о перспективах строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде внезапно вызвало бурную дискуссию в аккаунте губернатора Глеба Никитина в instagram. Причем жители города высказались не только по поводу метро, множество комментариев связаны с состоянием дорог, работой общественного транспорта, пылью и грязью, заполонившей город после весны, неработающими ливнёвками. Всё это оказалось чуть ли не самыми острыми общими проблемами в столице Нижегородской области.

Глеб Никитин Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию упомянул Нижний Новгород, заявив, что на строительство новых станций будет предоставлено финансирование. Губернатор восторженно отметил, что «большинство решений — прямо про Нижний Новгород или Нижегородскую область, хотя напрямую он прозвучал один раз. Но как! С упоминанием метро и редевелопмента центра». При этом в официальном аккаунте правительства Нижегородской области отмечено, что нижегородский метрополитен назван в качестве примера проекта, для реализации которого может быть задействован инфраструктурный бюджетный кредит. Такой заём регионы могут получить на 15 лет по ставке 3% годовых.

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«Что за кредит? Огромная область, сумасшедшие налоги платим, и нам взаймы ещё. Что за бред? Чиновников поубавить и их прихвостней, и за 3 года на кольцевое метро денег хватит», — возмутился Сергей Ю.

«А отдавать-то чем будем?» — интересуется Виталий Ф.

«Метро в кредит! Давайте лучше смс-ками соберём всенародно. Подсобим несчастным власть имущим. Вот интересно, а Собянин в Москве тоже в кредит строит по десятку станций в год?» — недоумевает Анатолий Ш.

«Добрый день, про метро. Выделятся деньги на две станции? Может, заняться именно развитием метро. Помимо Сормово, метро не хватает на проспекте Гагарина, в Щербинках, Новинках и других частях города. В Москве строят сразу по 10 станций, почему у нас станцию раз в 10 лет», — конкретизировала Анна Л.

Станция «Горьковская» нижегородского метро Metronn.ru

Многие нижегородцы считают, что строительство метро в Нижнем Новгороде — это долго и дорого, для города будет полезнее развивать другие виды общественного транспорта.

«Метро ваше будет строиться лет 15, а потом ещё больше денег будет сжирать из бюджета, чем сейчас. Пассажиропоток-то в нём не увеличится значительно. Вместо этого могли бы развивать трамвай, как в Европе, за эти же деньги можно по всему городу его построить, а не только три станции. А чтоб метро не было настолько убыточным, нужно жильё строить вдоль существующей ветки, а не в Новинках, где никакой инфраструктуры нет», — предложил evgenykatyshev.

Многие пользователи поддерживают идею развития трамвайной сети.

«Сделайте приоритетом развитие современной трамвайной сети, пожалуйста», — пишет ksyushentia.

«Глеб Сергеевич, пожалуйста, не забывайте о развитии электротранспорта. Проблемы ремонта трамвайных путей и обновления подвижного состава трамваев и троллейбусов требуют систематического решения. За стоимость строительства одной станции метро можно продлить трамвай в Щербинки, Верхние Печеры и 7 мкр-н… Проблем с транспортом очень много, и решать их нужно комплексно», — считает city4people_nn.

«Рассмотрите другие варианты развития транспорта, нежели строительство станций метро. Каждая станция строится по 5 лет. Итого три планируемые будем ждать 15 лет. При этом далеко на них не уедешь. Решать транспортную проблему нужно быстрее. Развитие сети трамваев как раз в этом плане оптимальнее», — уверен пользователь len_nn_live.

День рождения А. С. Пушкина в нижегородском метро Metronn.ru

«Глеб Сергеевич, о метро было много разговоров и обсуждений ещё до появления Вас на посту губернатора. Если не считать станцию, приуроченную к ЧМ-2018, ничего не изменилось. Даже сейчас у вас реально нет никаких конкретных сроков и планов строительства… Поэтому пока нет конкретных сроков и утвержденных бюджетов, это всё попахивает популизмом», — отмечает vitalierko.

«А про метро это вы правильно обрадовались… Мы бы тоже радовались, если бы метро было до центра Сормово, до Богородска, до Щербинок, до Печёр. Но, боюсь, вы опять деньги вбухаете в ненужную ветку», — предположила na_talia202.

«Добрый день, про метро. Выделятся деньги на две станции? Может, заняться именно развитием метро? Помимо Сормово, метро не хватает на проспекте Гагарина, в Щербинках, Новинках и других частях города. В Москве строят сразу по 10 станций, почему у нас станцию раз в 10 лет», — вновь сравнивает Москву и Нижний Новгород perlovka_nat.

«Не радуют никакие обещания, никакой праздник, когда выходишь из дома и видишь разбитый асфальт, пылищу, когда сухо, и лужу по колено, когда дождь. Наверное, мы не в Нижнем живём и лишние на этом празднике жизни, про который нам талдычат», — высказала свое мнение yukhrina_margo.

В связи с метрополитеном как видом транспорта пользователи вспомнили об отмене в течение последних двух лет многих маршрутов общественного транспорта. Большинство участников дискуссии заметили, что работа его сильно ухудшилась, несмотря на бодрые заверения о дублирующих отмененные автобусы маршрутах.

«Мне 40 лет. Сколько себя помню, в Нижнем уехать свободно можно было из любой точки города. Маршруты знали все жители города наизусть. 133, 9, 176, 45, 41 — где они сейчас? Кому помешали? Почему нет дублёров? Транспорта нет от слова «совсем». Люди простаивают на остановках, ездят с пересадками в битком набитых автобусах. И дела нет никому. Почему в Москве решают проблему с транспортом, а у нас ее создали и исправлять не хотят», — подробно описала ситуацию evgeniiafrolova488.

Машинист электропоезда Metronn.ru

«Приезжаю в Нижний Новгород на работу каждый будний день из Дзержинска. Хочу отметить, насколько в Дзержинске чище и исправнее автобусы. В Нижнем Новгороде — ужасный парк (автотранспорта). Многие автобусы разваливаются и громыхают на ходу, в салоне стоит стойкий запах выбросов. Можно жаловаться, наверное, напрямую собственнику бизнеса, но был бы смысл. Такие автобусы — каждый второй», — поделился своим впечатлением alenaalena_mars.

«Живу в Кузнечихе, работаю на Черниговской. Раньше дорога занимала максимум 40 минут, сейчас — стабильно больше часа. Часто ездила к подруге на площадь Горького, с прошлого года напрямую этого сделать просто невозможно. Нужно или идти пешком от дома три остановки, или пересаживаться на площади Свободы. А тут всей дороги минут на 15», — рассказала maria_art.

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Про состояние автобусного парка также высказались многие подписчики губернатора.

«Нам говорят, что закупают современные автобусы. Первые два жарких дня показали их качество. Задыхались пассажиры. На просьбу включить кондиционер кондуктор сказала, что они остались в Москве. Все автобусы б/у (бывшие в употреблении) из Москвы. Живем после Москвы по остаточному принципу», — добавила lana281166.

«Автобусы должны быть современные, с системами стабилизации, диодными фарами, кондиционером и так далее. А не ПАЗ-3205 50-летней давности, как сейчас покупают для перевозки детей», — написал mikeegorov1984.

Тоннель Metronn.ru

Особой темой обсуждения стали дороги Нижнего Новгорода, а также грязь, которая после весны практически заполонила улицы. При ветреной погоде начинаются буквально пылевые бури, пользователи отметили, что раньше на дорогах работало множество поливальных машин, сейчас они встречаются крайне редко.

«Сделайте, пожалуйста, дороги в Нижнем!!! Если центральные, типа Родионова, ещё ремонтируются, то если заглянуть во дворы — там яма на яме, особенно Нижегородской район. Предполагаю, что в других районах не лучше», — практически взмолилась victoria_zh0910.

«На центральных улицах города, как Вы говорите, в историческом центре, на дороги без слёз смотреть невозможно. Пискунова, Варварская, Грузинская, Алексеевская, Минина, многострадальная Белинского, Невзоровых, Большая Печёрская, можно продолжать бесконечно. Сплошные ямы, хотя каждую весну начинаются ремонты, видимо, ремонты такие, что дольше года дороги не выдерживают», — обратилась к губернатору elena_1357.

«Подскажите, пожалуйста, когда возобновится строительство дороги в объезд Лукино? Невозможно каждый день стоять в пробке через переезд. С каждым годом поток машин увеличивается, а скоро ещё и дачный сезон. Столько лет уже обещают взяться за неё!» — напомнила elena.ev.

«Когда мы увидим разгрузку дороги в Ольгино? Невозможно уже», — спросил evgersk2.

«Этой весной на город невозможно смотреть… Столько мусора — просто невыносимо, хочется плакать. Обочины дорог с кучками грязи, а в сухую погоду — значит, пыль. Куда ни глянь — один сплошной мусор», — поднимает тему грязи es. krasnova61.

«Глеб Сергеевич. Мы зимой устали от бездорожья, нечищеных улиц и проспектов. Весна, а грязь везде продолжается. В прошлом году всё было много лучше. Почему в этом году так? Новый мэр? Не умеет строить работу?» — ищет причины galinasizovag.

«Мы тонем после каждого дождя. Нам ливневки и внутридворовые дороги нужны. Грязь и ямы», — констатирует tratusena2020.

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«Насчёт грязи согласна, ужасно выглядит город после того, как снег сошел, но это же всё отходы жизнедеятельности человека. А убирать за собой никто не желает, только ждём, когда кто-нибудь придёт и уберет», — указала victoria_zh0910.

Работники МП «Нижегородское метро» Metronn.ru

В то же время нашлось немало пользователей, которые не только обрадовались возможному строительству новых станций метро, но и сочли, что город развивается, может, не так быстро, как хочется, но всё же.

«Новость о метро в Нижнем от главы государства вселяет надежду о продлении веток», — надеется artem. fed52.

«Пусть всё получится. Нижний Новгород всего этого достоин», — уверена fadeeva0111.

«Трудно Вам с нами, Глеб Сергеевич. Читаю и удивляюсь, что люди пишут. Вам надо волшебником быть», — шутит kaplun7323.

«И понесся негатив и бред у некоторых. Жаль вас, что вы во всём только плохое видите. Регион хочет и готов развиваться, пока это развитие действительно заметно», — оптимистично настроен ivanoevg_nn.

Губернатору поступило и конкретное, обстоятельное предложение, как решить или приблизить решение транспортной проблемы, которое поддержали многие подписчики.

«Предлагаю всё-таки не решать всё за закрытыми стенами, а устроить широкое обсуждение со всеми нижегородцами относительно развития транспортной системы в городе. Всё-таки вы тут временно, а нам ещё жить, поэтому мы заинтересованы в стабильном и устойчивом развитии города, а не популизме. Должны быть рассмотрены и предложены для обсуждения несколько разных сценариев развития транспорта, только один из которых предполагал бы потратить 50 млрд на три станции метро, а другие предполагали бы инвестиции в другие виды транспорта. А решение принять уже после детального обсуждения плюсов и минусов каждого из сценариев», — конструктивно высказался пользователь sadomowski.

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Глеб Никитин © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года жители Нижнего Новгорода попросили бывшего мэра Владимира Панова восстановить ряд ранее отменённых маршрутов общественного транспорта и прекратить эту практику в будущем. В открытом обращении авторы заявляют, что «новая карта транспортной сети и отмена многих маршрутов привела к транспортному коллапсу», и констатируют «полный крах» благой задумки.

В декабре 2019 года депутаты гордумы Нижнего Новгорода утвердили «Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Нижний Новгород на 2018−2030 годы». Предполагается, что самые дорогостоящие мероприятия будет финансировать федеральный бюджет. Объем финансирование программы составляет 478, 756 млрд рублей. Из них 144,842 млрд рублей — средства федерального бюджета, 13,919 млрд рублей — средства нижегородского облбюджета, 307,832 млрд рублей — бюджет Нижнего Новгорода, а 12,164 млрд рублей — внебюджетные трансферты.

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