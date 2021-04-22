Москва, , 23:54 — REGNUM Рост цен на основные категории продуктов питания в России в текущем году не должен превысить инфляции. Об этом заявили 22 апреля в пресс-службе Минсельхоза.

«Минсельхоз ожидает умеренной ценовой динамики основных категорий продовольствия в 2021 году, которая останется в пределах общей инфляции», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что принятые правительством меры по урегулированию ценовой ситуации на продовольственном рынке имели комплексный характер и уже позволили снизить волатильность цен на ряд базовых продуктов.

По мнению Минсельхоза, сохранению стабильных цен в долгосрочной перспективе также должны поспособствовать разработанные ведомством меры поддержки производителей, а также расширение посевных площадей под сахарную свеклу и подсолнечник и увеличение сева основных крупяных культур в 2021 году.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что инфляция за период с начала апреля достигла 0,4%, а с начала 2021 года — 2,5%.

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