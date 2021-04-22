Москва, , 23:54 — REGNUM Сегодня, 22 апреля, портал «Спорт-Экспресс» сообщил, что руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение уменьшить количество матче в следующем розыгрыше регулярного чемпионата.

Команды сыграют 56 или 58 матчей в чемпионате сезона 2021/2022 из-за Олимпиады в Пекине, ради которой в чемпионате придется взять паузу приблизительно на месяц.

В минувшем регулярном чемпионате команды сыграли по 60 матчей каждая.

Олимпиада-2022 в Пекине должна пройти в период с 4 по 20 февраля.