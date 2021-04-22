Президент Сербии отказался назвать произошедшее в Ясеноваце геноцидом
Белград, 22 апреля, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич оставил без прямого ответа вопрос журналиста телеканала «Фейс» из Сараево о том, был ли в усташском концлагере Ясеновац во время Второй мировой войны совершён акт геноцида.
«Я думаю, что Ясеновац был лагером для уничтожения людей, лагерем, который просуществовал несколько лет. Это была политика, которая готовилась несколько лет, через заявления их министров (Независимого Хорватского Государства — ИА REGNUM) и всех других, которые хотели одну треть сербов изгнать, одну треть убить, а одну треть перевести в католицизм», — цитирует телеканал Nova S отрывок из интервью Вучича боснийскому журналисту Сенаду Хаджифейзовичу, записанного 19 апреля.
По словам Вучича, Ясеновац — это часть истории, но это не значит, что сегодня нужно «каждому хорвату говорить «вы это сделали», так как это не имеет смысла.
После того, как ведущий переспросил был ли в Ясеноваце геноцид, Вучич ответил, что он как президент государства не имеет права этого сказать, так как это значило бы «еще сто лет плохих отношений с хорватами».
Напомним, что по данным архивов Югославии в концлагере Ясеновац на территории нацистского Независимого Хорватского Государства было уничтожено 700 000 человек, в основном сербов и цыган.