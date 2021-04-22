Белград, 22 апреля, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич оставил без прямого ответа вопрос журналиста телеканала «Фейс» из Сараево о том, был ли в усташском концлагере Ясеновац во время Второй мировой войны совершён акт геноцида.

Усташи казнят заключённых в концлагере Ясеновац

«Я думаю, что Ясеновац был лагером для уничтожения людей, лагерем, который просуществовал несколько лет. Это была политика, которая готовилась несколько лет, через заявления их министров (Независимого Хорватского Государства — ИА REGNUM) и всех других, которые хотели одну треть сербов изгнать, одну треть убить, а одну треть перевести в католицизм», — цитирует телеканал Nova S отрывок из интервью Вучича боснийскому журналисту Сенаду Хаджифейзовичу, записанного 19 апреля.

По словам Вучича, Ясеновац — это часть истории, но это не значит, что сегодня нужно «каждому хорвату говорить «вы это сделали», так как это не имеет смысла.

После того, как ведущий переспросил был ли в Ясеноваце геноцид, Вучич ответил, что он как президент государства не имеет права этого сказать, так как это значило бы «еще сто лет плохих отношений с хорватами».

Напомним, что по данным архивов Югославии в концлагере Ясеновац на территории нацистского Независимого Хорватского Государства было уничтожено 700 000 человек, в основном сербов и цыган.