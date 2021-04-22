Минск, , 23:39 — REGNUM Следственным комитетом Белоруссии вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых известной спортсменки и председателя «Белорусского фонда спортивной солидарности» Александры Герасимени и её коллеги по оппозиционной деятельности — исполнительного директора этого фонда Александра Опейкина. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба СК республики.

«Действия обвиняемых квалифицированы следствием по ч.3 ст.361 (призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Прокурором санкционировано применение к обоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Указанные лица объявлены в розыск», — сказано в официальном сообщении.

Следком сообщил также о продолжении расследования уголовного дела в отношении Герасимени и Опейкина. По данным следователей, они «распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной компании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества. В интернете и средствах массовой информации обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

«В результате действий Герасимени и Опейкина, а также иных лиц нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства», — сообщал СК Белоруссии в начале апреля.

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