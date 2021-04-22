Донецк, , 23:36 — REGNUM Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ фиксируют интенсификацию боевых действий на линии соприкосновения в Донбассе, заявил 22 апреля руководитель СММ ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик.

Об этом он сообщил в своем видеообращении к Постоянному совету ОБСЕ.

Он рассказал о расширении боевых действий и увеличении числа погибших и раненых среди мирных жителей.

«Миссия зафиксировала усиление и расширение боевых действий вдоль линии соприкосновения, а также рост числа жертв среди гражданского населения и случаев повреждения или разрушения объектов гражданской инфраструктуры», — заявил Чевик.

Чевик подчеркнул, что каждый инцидент подрывает «политические усилия, направленные на урегулирование ситуации».

Кроме того, он сообщил о многочисленных случаях препятствования мониторинговой деятельности ОБСЕ в Донбассе, «многие из которых похожи на умышленные и целенаправленные».

Читайте ранее в этом сюжете: Пушилин предложил Зеленскому набраться смелости и приехать