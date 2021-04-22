Вашингтон, , 23:31 — REGNUM Израиль имеет право обороняться, если его обстреливают, сообщил 22 апреля журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

Прайс «Поддерживаем право Израиля реализовывать его неотъемлемое право на самооборону».

Представитель американского внешнеполитического ведомства от лица Вашингтона осудил любые угрожающие Израилю действия, а также те действия, которые опасны для стабильности на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 апреля Армия обороны Израиля обвинила Сирию в запуске ракеты «земля — воздух». Ракета упала в районе пустыни Негев, после чего израильтяне нанесли ответный удар.

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