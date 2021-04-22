Лестер, Великобритания, , 23:20 — REGNUM Сегодня, 22 апреля, «Лестер Сити» принимает на своем поле «Вест Бромвич Альбион» в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги. Встреча идет на стадионе «Кинг Пауэр», на данный момент счет на табло — 3:0 в пользу хозяев.

Нападающий «Лестера» Джейми Варди открыл счет на 23-й минуте и, таким образом, смог прервать свою 11-матчевую серию без голов. В последний раз он забивал 13 февраля в матче против «Ливерпуля».

Последняя подобная безголевая серия у Варди случалась в декабре 2016 года, когда он не мог забить на протяжение 16 матчей.